Стало известно, как Байден за глаза называет Путина

Досталось от американского лидера не только Путину.

Президент США Джо Байден, ранее пригрозивший Путину личными санкциями, за глаза также высказывается о нем не очень лестно. Так, американский лидер называет своего российского коллегу "парнем с ядерным оружием и без друзей".

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, которые несколько раз слышали от Байдена это высказывание.

Кроме Путина, которого Байден назвал одиноким лидером с ядерным арсеналом, от американского президента досталось и другим лидерам государств.

Как утверждают источники, на недавней встрече с членами своей команды Байден назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона очень вспыльчивым. О французском президенте Эммануэле Макроне сказал, что тот пытается быть Шарлем до Голлем. Досталось и канцлеру Германии Олафу Шольцу, который в глазах Байдена "совсем не Ангела Меркель", поскольку не может объединить НАТО в противодействии России.

Стоит отметить, что в Белом доме информацию источников телеканала о нелестных отзывах о коллегах отрицают. В частности, представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн назвала указанные выше слова сплетнями, которые совсем не похожи на то, что говорит Джо Байден о своих коллегах. По ее словам, американский президент их ценит и уважает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте прошлого года Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей". На эти слова российский президент ответил детской поговоркой.