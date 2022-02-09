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Саакашвілі зізнався у таємних зустрічах із Лукашенком: де і про що говорили

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Олександр Лукашенко та Міхеіл Саакашвілі Новина оновлена 09 лютого 2022, 16:53
Олександр Лукашенко та Міхеіл Саакашвілі

За словами експрезидента, із нинішнім главою Білорусі він бачився чотири рази

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно зустрічався з невизнаним світовою спільнотою главою білоруської держави Олександром Лукашенком у Лондоні.

Як повідомляє видання "Грузія Online", інформацію щодо таємних дипломатичних зустрічей Саакашвілі оприлюднив під час судового процесу у справі щодо розтрати державних коштів.

За його словами, із самопроголошеним президентом Білорусі він зустрічався чотири рази у Лондоні. Під час зустрічі політики обговорювали певні питання, які стосуються Абхазії та Південної Осетії.

"Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. То була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав Південну Осетію та Абхазію — це результат моїх поїздок до Лондона", — сказав він у залі судового засідання.

Варто відзначити, що кілька днів назад білоруський лідер офіційно заявив, що не виключає визнання "незалежності" Абхазії та Південної Осетії, якщо президент Росії Володимир Путін повідомить про таку необхідність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ймовірне вторгнення Росії на українські території "закінчиться за 3-4 дні".

Теги:
#Президент #Олександр Лукашенко #Міхеїл Саакашвілі #Зустріч
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