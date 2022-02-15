У Раду не з'явилися десятки нардепів: яка фракція порідшала найбільше

У парламент на засідання не прийшло більше 50 нардепів

У вівторок, 15 лютого, триває чергове засідання Верховної Ради України, на яке не з’явилися 56 народних депутатів. Про це свідчать дані на сайті парламенті.

Зокрема, відсутні на засіданні:

18 нардепів від фракції "Слуга народу",

14 — "Опозиційна платформа – За життя",

2 — "Європейська солідарність",

4 – "Батьківщина",

3 – "Голос",

3 — депутатської групи "Партія "За майбутнє",

2 — депутатської групи "Довіра",

10 позафракційних.

Серед "слуг", які у вівторок не прийшли до парламенту, станом на 10:36, зокрема Ірина Аллахвердієва, Марина Бардіна, Андрій Герус, Дмитро Костюк, Андрій Одарченко та інші. Також немає Ірини Геращенко і Ніни Южініної від "ЄС". Серед ОПЗЖ у "прогулювачах" зафіксовано Іллю Киву, Наталю Королевську, Тараса Козака, Вадима Рабіновіча, Рената Кузьміна, Григорія Суркіса. Крім того, відсутні Сергій Тарута ("Батьківщина"), Олександра Устінова ("Голос"), позафракційні Олександр Дубінський (спізнився на засідання і був відсутній під час голосування) і Вадим Новинський.

Читайте також: Категорія Політика Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі Трухін залишився у фракції і прибув до Ради у гарному настрої

Зазначимо, що на тлі інформації про можливе вторгнення Росії в Україну 15-16 лютого стало відомо про начебто від’їзд деяких бізнесменів і політиків з України. Зокрема, за даними "Української правди", у переліку олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, нардепи Ігор Абрамович і Вадим Новинський.

Нагадаємо, на рішення відомих персон покинути країну, коли загострилася ситуація навколо загрози вторгнення Росії, відреагував і президент України Володимир Зеленський. Гарант вважає, що до дій цих людей треба підійти справедливо. Більш того, Зеленський дав одну добу політикам і бізнесменам, щоб ті повернулися до України.