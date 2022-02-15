Рус

У Раду не з'явилися десятки нардепів: яка фракція порідшала найбільше

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
423
Засідання ВРУ 15 лютого. Фото: "Телеграф" Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:06
Засідання ВРУ 15 лютого. Фото: "Телеграф"

У парламент на засідання не прийшло більше 50 нардепів

У вівторок, 15 лютого, триває чергове засідання Верховної Ради України, на яке не з’явилися 56 народних депутатів. Про це свідчать дані на сайті парламенті.

Зокрема, відсутні на засіданні:

  • 18 нардепів від фракції "Слуга народу",
  • 14 — "Опозиційна платформа – За життя",
  • 2 — "Європейська солідарність",
  • 4 – "Батьківщина",
  • 3 – "Голос",
  • 3 — депутатської групи "Партія "За майбутнє",
  • 2 — депутатської групи "Довіра",
  • 10 позафракційних.

Серед "слуг", які у вівторок не прийшли до парламенту, станом на 10:36, зокрема Ірина Аллахвердієва, Марина Бардіна, Андрій Герус, Дмитро Костюк, Андрій Одарченко та інші. Також немає Ірини Геращенко і Ніни Южініної від "ЄС". Серед ОПЗЖ у "прогулювачах" зафіксовано Іллю Киву, Наталю Королевську, Тараса Козака, Вадима Рабіновіча, Рената Кузьміна, Григорія Суркіса. Крім того, відсутні Сергій Тарута ("Батьківщина"), Олександра Устінова ("Голос"), позафракційні Олександр Дубінський (спізнився на засідання і був відсутній під час голосування) і Вадим Новинський.

Зазначимо, що на тлі інформації про можливе вторгнення Росії в Україну 15-16 лютого стало відомо про начебто від’їзд деяких бізнесменів і політиків з України. Зокрема, за даними "Української правди", у переліку олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, нардепи Ігор Абрамович і Вадим Новинський.

Нагадаємо, на рішення відомих персон покинути країну, коли загострилася ситуація навколо загрози вторгнення Росії, відреагував і президент України Володимир Зеленський. Гарант вважає, що до дій цих людей треба підійти справедливо. Більш того, Зеленський дав одну добу політикам і бізнесменам, щоб ті повернулися до України.

Теги:
#Верховна Рада #Нардепи #Засідання
Скандальний депутат Олександр Трухін
Політика
Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скандальний депутат Олександр Трухін
Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський
Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну
Дата публікації
Категорія
Львів стає притулком для українців на випадок вторгнення РФ
Львів не гумовий: як загроза вторгнення вплинула на ринок нерухомості у "столиці" Західної України
Дата публікації
Категорія
Частина навчань завершена
Росія відводить частину військ від кордонів України: подробиці
Дата публікації
Категорія
Біатлон на Олімпіаді
Біатлон та сноуборд: пряма трансляція 11-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні