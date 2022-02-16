Росію може розірвати зсередини: названі гарячі точки

Передбачається, що через 5-10 років у Росії відбудеться зміна еліт і країна-агресор втратить деякі території

Військові експерти переконані, що Росія не вторгатиметься в Україну через безліч причин. Одна з них — у країні-агресорі і так багато проблем, зокрема — регіони, які РФ у майбутньому може втратити.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук, у найближчі 5-10 років у Росії може відбутися кардинальна зміна еліт.

"І вежі Кремля – колишні чекісти та грушники (від ГРУ – Головне розвідуправління) знову не проти розіграти міжетнічну карту. Ту саму, яку розігрували, коли приводили Путіна до влади", — каже Макарук.

В результаті, в РФ може утворитися кілька гарячих точок. Одна з них — Татарстан, де і зараз є свій президент та конституція, а також нафта, промисловість, а головне — бажання власної державності та потужна моноетнічна група.

Також серед територій, які можуть захотіти стати незалежними, — Башкоркостан та республіки Північного Кавказу.

Крім того, серед регіонів, де, за словами Макарука, може "полахнути", — Сибір з її величезними ресурсами, населення якого і зараз втомилося "годувати" Москву, віддаючи гроші до столиці РФ.

"Але Москва — це не Росія. Не може один регіон жити постійно добре за рахунок інших. Рано чи пізно ситуація рване", — резюмує експерт.

Повну версію інтерв’ю "Україна отримає шанс повернути Крим та Донбас, над Росією самою нависла загроза вторгнення" читайте за посиланням.

Нагадаємо, у РФ заявили, що вони почали відводити частину техніки від українських кордонів.