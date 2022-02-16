Россию может разорвать изнутри: названы горячие точки

Предполагается, что через 5-10 лет в России произойдет смена элит и страна-агрессор потеряет некоторые территории

Военные эксперты убеждены, что Россия не станет вторгаться в Украину по множеству причин. Одна из них — в стране-агрессоре и без того немало проблем, в частности — регионы, которые РФ в будущем может потерять.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук, в ближайшие 5-10 лет в России может состояться кардинальная смена элит.

"И башни Кремля – бывшие чекисты и грушники (от ГРУ – Главное разведуправление) опять не против разыграть межэтническую карту. Ту самую, которую разыгрывали, когда приводили Путина к власти", — говорит Макарук.

В результате, в РФ может образоваться несколько "горячих точек". Одна из них — Татарстан, где и сейчас есть свой президент и конституция, а также нефть, промышленность, а главное — желание собственной государственности и мощная моноэтническая группа.

Также в числе территорий, которые могут захотеть стать независимыми, — Башкоркостан и республики Северного Кавказа.

Кроме того, в числе регионов, где, по словам Макарука, может "полыхнуть", — Сибирь с ее огромными ресурсами, население которой и сейчас устало "кормить" Москву, отдавая деньги в столицу РФ.

"Но Москва – это не Россия. Не может один регион жить постоянно хорошо за счет других. Рано или поздно ситуация рванёт", — резюмирует эксперт.

Полную версию интервью "Украина получит шанс вернуть Крым и Донбасс, над Россией самой нависла угроза вторжения" читайте по ссылке.

Напомним, в РФ заявили, что они начали отводить часть техники от украинских границ.