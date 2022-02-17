Шантаж війною: стало відомо, навіщо насправді Путіна просять визнати "ЛНР"-"ДНР"

Путін поки що не відповів офіційно на звернення.

Держдума Росії звернулася до президента Володимира Путіна із документом про визнання "незалежності" утворень на окупованій території Донбасу. Українські політики бачать у подібному шантажі західних країн ймовірністю війни.

Про це "Телеграфу" висловився нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін. Він вважає, що причин цього може бути дві. Як перший варіант, він назвав підвищення ставок Росією для шантажу Заходу з метою тиску на Україну для виконання "Мінська". Другий варіант — що в РФ могли вирішити, що вони не зможуть переконати нашу країну виконати угоди і з метою "зберегти обличчя" і хоч у чомусь "перемогти" — визнати псевдоутворення. Нардеп порівняв ситуацію в Україні з Південною Осетією та Абхазією.

Таке звернення – це протилежність тому, що передбачають Мінські домовленості, вважає заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона наголосила, що це може бути спрямоване на російський електорат. Через підвищення ставок росіяни маніпулюють. Нардепка назвала це елементом шантажу, щоб Україна виконувала угоди в тому порядку, як хоче Кремль. Вона додала, що це розходиться з міжнародним правом, зокрема, у питаннях забезпечення виборів за стандартами ОБСЄ за відсутності контролю за кордоном та присутності чужих військ.

Україна декларувала, що виконання "Мінська" можливе, але в такому порядку спочатку безпека, а потім виборчий процес.

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