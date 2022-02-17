Шантаж войной: стало известно, зачем на самом деле Путина просят признать "ЛНР"-"ДНР"

Путин пока не ответил официально на обращение.

Госдума России обратилась к президенту Владимиру Путину с документом о признании "независимости" образований на оккупированной территории Донбасса. Украинский политики видят в подобном шантаж западных стран вероятностью войны.

Про это "Телеграфу" высказался нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин. Он считает, что причиной у этого может быть две. Как первый вариант он назвал повышение ставок Россией для шантажа Запада с целью давления на Украину для исполнения "Минска". Второй вариант — что в РФ могли счесть, что они не смогут убедить нашу страну выполнить соглашения и с целью "сберечь лицо" и хоть в чем-то "победить" — признать псевдообразования. Нардеп сравнил ситуацию в Украине с Южной Осетией и Абхазией.

Такое обращение — это противоположность тому, что предусматривают Минские договоренности, считает замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что это может быть направлено на российский электорат. Из-за повышения ставок, россияне манипулируют. Нардеп назвала это элементом шантажа, чтобы Украина выполняла соглашения в том порядке, каком хочет Кремль. Она добавила, что это расходится с международным правом в частности в вопросах обеспечения выборов по стандартам ОБСЕ при отсутствии контроля за границей и присутствии чужих войск.

Украина декларировала, что выполнение "Минска" возможно, но в таком порядке — сначала безопасность, а затем избирательный процесс.

Полный текст материала "Телеграфа" читайте по ссылке: Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины