Надзвичайний стан не обмежує права і свободи громадян – Микола Беззубенко

Коментуючи рішення РНБО, експерт Микола Беззубенко пояснив різницю між правовими аспектами надзвичайного та воєнного стану, наголосивши на суттєвій відмінності цих заходів:

"Суспільство наелектризоване і тому можуть бути різночитання. Тут варто пояснити різницю між воєнним та надзвичайним. Вона дуже суттєва. Мова не йде про тотальну трудову повинність чи загальну мобілізацію. Жодних продуктових карток чи вилучення майна", — зауважив Беззубенко.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі фейсбук, Микола Беззубенко наголосив, що надзвичайний стан, який вводиться Указом Президента є виключно інструментом акумулювання організаційних ресурсів держави і не обмежує права і свободи громадян:

"Це скоріше приведення державних служб до певного тонусу. Рішення про ті чи інші заходи прийматимуться виключно на місцях і не обмежуватимуть основні права і свободи громадян. Тому без паніки. Держава готується дати відсіч ворогу і тому акумулює в першу чергу організаційні ресурси", — підсумував експерт.

Як відомо, на брифінгу 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив про рішення ради безпеки і оборони запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей.