Чрезвычайное состояние не ограничивает права и свободы граждан – Николай Беззубенко

Комментируя решение СНБО, эксперт Николай Беззубенко объяснил разницу между правовыми аспектами чрезвычайного и военного положения, отметив существенное различие этих мер:

"Общество наэлектризовано и поэтому могут быть разночтения. Здесь стоит объяснить разницу между военным и чрезвычайным. Она очень существенная. Речь не идет о тотальной трудовой повинности или общей мобилизации. Никаких продуктовых карт или изъятия имущества", — отметил Беззубенко.

На своей официальной странице в социальной сети фейсбук, Николай Беззубенко подчеркнул, что вводимое Указом Президента чрезвычайное положение является исключительно инструментом аккумулирования организационных ресурсов государства и не ограничивает права и свободы граждан:

"Это скорее приведение государственных служб к определенному тонусу. Решения о тех или иных мерах будут приниматься исключительно на местах и не будут ограничивать основные права и свободы граждан. Поэтому без паники. Государство готовится дать отпор врагу и потому аккумулирует в первую очередь организационные ресурсы", — подытожил эксперт.

Как известно, на брифинге 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о решении Совета безопасности и обороны ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.