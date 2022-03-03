ЄС надав Україні понад мільярд євро

Демократична Європа продовжує допомагати Україні.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз підписав меморандум про виділення 1,2 мільярда євро для України.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму telegram-каналі.

За словами Шмигаля, ці гроші були виділені як макрофінансова допомога, що в перспективі допоможе нашій країні вигнати російських загарбників з української землі. Крім того, прем’єр подякував європейському чиновнику Валдісу Домбровскісу у наданні допомоги нашій країні.

"Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі.", — написав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Європейського Союзу. Крім того, Україна отримає 70 військових літаків від Євросоюзу, а Польща готова надати нашій країні свої аеродроми.