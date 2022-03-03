Рус

ЄС надав Україні понад мільярд євро

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
42
Прапори ЄС та України Новина оновлена 03 березня 2022, 15:21
Прапори ЄС та України

Демократична Європа продовжує допомагати Україні.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз підписав меморандум про виділення 1,2 мільярда євро для України.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму telegram-каналі.

За словами Шмигаля, ці гроші були виділені як макрофінансова допомога, що в перспективі допоможе нашій країні вигнати російських загарбників з української землі. Крім того, прем’єр подякував європейському чиновнику Валдісу Домбровскісу у наданні допомоги нашій країні.

"Європейський Союз щойно підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі.", — написав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Європейського Союзу. Крім того, Україна отримає 70 військових літаків від Євросоюзу, а Польща готова надати нашій країні свої аеродроми.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Верховна Рада
Політика
Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів
Дата публікації
Категорія
З росії почали евакуюватися сім’ї російських чиновників
Довіра до путіна падає, паніка зростає: російська еліта почала вивозити сім’ї з росії
Дата публікації
Категорія
Бійці ЗСУ відвоювали Бучу
Ще одне українське місто звільнено від російських нацистів: відео
Дата публікації
Категорія
Де саме вбитий Суховецький, невідомо
Докомандувався: в Україні був ліквідований російський генерал-майор
Дата публікації
Категорія
росія продовжує війну проти України та її народу
Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни (оновлюється)