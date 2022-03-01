Рус

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
207
Україна хоче негайно стати повноцінним членом ЄС Новина оновлена 01 березня 2022, 14:53
Україна хоче негайно стати повноцінним членом ЄС

Заявка буде розглянута за спеціальною процедурою

У вівторок, 1 березня, Європейський парламент ухвалив заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Про це заявила президент ЄП Роберта Метсола у Брюсселі на позачерговому засіданні 1 березня, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що відповідну заявку на вступ подав президент України Володимир Зеленський напередодні, 28 лютого, а минулої ночі її зареєстрували в Єврораді.

У рамках засідання виступив і Зеленський із закликом об’єднатися навколо України, на тлі чого присутні у залі почали аплодувати йому. Після цього стало відомо, що ЄП прийняв заявку — її буде розглянуто за спецпроцедурою.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президент, заявку України на набуття статусу кандидата і працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми маємо зустріти майбутнє разом", — наголосила Метсола.

За її словами, заявка України є легітимною, і Європарламент має розглянути її в "ці буремні часи".

Варто зауважити, що зазвичай минає 15-18 місяців на зміну стандартів та інфраструктури до вступу країни до ЄС, але Україна наполягає на негайному та повноцінному наданні членства.

Як повідомляв "Телеграф", Євросоюз надав Україні значну підтримку у війні з Росією.

Теги:
#Україна #ЄС #Європарламент #Євросоюз
Очільник держави змусив слухати всю Європу
Політика
"Український вибір Європи": Зеленський зірвав аплодисменти в Європарламенті (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Очільник держави змусив слухати всю Європу
"Український вибір Європи": Зеленський зірвав аплодисменти в Європарламенті (відео)
Дата публікації
Категорія
Російська техніка в Україні
У росіян все більше проблем із "захопленням" України: останні дані Генштабу
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський виступив із зверненням до українців
Зеленський відреагував на авіаудар у Харкові та призначив главу Києва: звернення президента (відео)
Дата публікації
Категорія
Центр Харкова зазнав значних руйнувань
Обстріл Харкова: лише в будівлі ОДА загинуло щонайменше 10 осіб (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)