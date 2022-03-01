Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу

Заявка буде розглянута за спеціальною процедурою

У вівторок, 1 березня, Європейський парламент ухвалив заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Про це заявила президент ЄП Роберта Метсола у Брюсселі на позачерговому засіданні 1 березня, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що відповідну заявку на вступ подав президент України Володимир Зеленський напередодні, 28 лютого, а минулої ночі її зареєстрували в Єврораді.

У рамках засідання виступив і Зеленський із закликом об’єднатися навколо України, на тлі чого присутні у залі почали аплодувати йому. Після цього стало відомо, що ЄП прийняв заявку — її буде розглянуто за спецпроцедурою.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президент, заявку України на набуття статусу кандидата і працюватимемо для досягнення цієї мети. Тому що ми хочемо, і ми маємо зустріти майбутнє разом", — наголосила Метсола.

За її словами, заявка України є легітимною, і Європарламент має розглянути її в "ці буремні часи".

Варто зауважити, що зазвичай минає 15-18 місяців на зміну стандартів та інфраструктури до вступу країни до ЄС, але Україна наполягає на негайному та повноцінному наданні членства.

Як повідомляв "Телеграф", Євросоюз надав Україні значну підтримку у війні з Росією.