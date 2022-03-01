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Україна запросила повноцінне членство в ЄС: "Часи вимагають історичних рішень"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Україна у Євросоюзі Новина оновлена 01 березня 2022, 14:38
Україна у Євросоюзі

Дмитро Кулеба назвав найкращим рішенням вступ України до ЄС

У вівторок, 1 березня, відбувається засідання Європарламенту, на якому президент України Володимир Зеленський пояснив, чому для нашої країни важливим є вступ до Євросоюзу. Політик викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter розповів про важливість вступу України до ЄС.

"Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке", — Написав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна вирішила подавати заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною скороченою процедурою. Відповідний документ уже підписано президентом Володимиром Зеленським та зареєстровано у Брюсселі. При цьому ідею про надання Україні статусу члена ЄС підтримало вже близько третини країн-учасниць об’єднання.

Теги:
#Україна #ЄС #Євросоюз #Дмитро Кулеба
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