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"Процедура розгляду почалася": ЄС зареєстрував заявку України на вступ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Філіп Легліз-Коста та Всеволод Ченцов Новина оновлена 01 березня 2022, 02:58
Філіп Легліз-Коста та Всеволод Ченцов

ЄС розпочне розгляд заявки України

У понеділок, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу, а в ніч на 1 березня її було передано до Європейської ради.

Про це повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов у своєму Твіттері.

Він зазначив, що передав документ постійному представнику при ЄС головуючій у Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Косту.

"Заявка зареєстрована. Процедура розгляду розпочалася", — повідомив Ченцов.

Нагадаємо, вісім країн Європи, а саме Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Словенія, вже висловилися за те, щоб надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, а також негайно розпочати переговори з цього приводу.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС хоче бачити Україну у своєму складі та повідомила, що рано чи пізно це станеться.

Підписання історичного документа відбувалося за умов початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЄС ввів жорсткі санкції, через що жителі країни-агресора вже пізнали всі принади довгих черг до банкоматів та різкого падіння національної валюти.

Крім того, крім допомоги у вигляді зброї та обладнання для ЗСУ від урядів окремих країн ЄС готовий профінансувати закупівлю оборонних засобів для українських захисників. Зокрема, країни Європи погодилися передати Україні 70 бойових літаків.

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