Укр

"Процедура рассмотрения началась": ЕС зарегистрировал заявку Украины на вступление

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Филипп Леглиз-Коста и Всеволод Ченцов Новость обновлена 01 марта 2022, 02:58
Филипп Леглиз-Коста и Всеволод Ченцов

ЕС начнет рассмотрение заявки Украины

В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Европейский союз, а в ночь на 1 марта она была передана в Европейский совет.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов в своем Твиттер.

Он отметил, что передал документ постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Косту.

"Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась", — сообщил Ченцов.

Напомним, восемь стран Европы, а именно Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения, уже высказались за то, чтобы дать Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также немедленно начать переговоры по этому поводу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС хочет видеть Украину в своем составе и сообщила, что рано или поздно это произойдет.

Подписание исторического документа проходило в условиях начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС ввел жесткие санкции, из-за чего жители страны-агрессора уже познали все прелести длинных очередей к банкоматам и резкого падения национальной валюты.

Кроме того, помимо помощи в виде оружия и оборудования для ВСУ от правительств отдельных стран, ЕС готов профинансировать закупку оборонительных средств для украинских защитников. В частности страны Европы согласились передать Украине 70 боевых самолетов.

Теги:
#Украина #ЕС
Филипп Леглиз-Коста и Всеволод Ченцов
Украина
"Процедура рассмотрения началась": ЕС зарегистрировал заявку Украины на вступление
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