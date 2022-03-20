По окупантах їхньою ж зброєю: Туреччина може передати Україні російські системи ППО

Турецька влада поки не прокоментувала інсайдерські дані ЗМІ

Між США та Туреччиною був неофіційний діалог про передачу Україні частини озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів російського виробництва для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє Reuters.

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І хоча агенція називає таку передачу малоймовірною, розмова про це підіймалася і в лютому, і на початку березня, але конкретного запиту не було. Ідеться про систему протиракетної оборони С-400 "Тріумф" російського виробництва.

Ця система здатна побачити ракету на відстані 600 км і збити починаючи від 400 до 2 км. Такий ЗРК був би актуальним в Україні, оскільки російські війська обстрілюють мирні міста України ракетами та завдають відчутної шкоди цивільній інфраструктурі — системам комунікацій, житловим будинкам, культурним та навчальним закладам.

Зазначається, що адміністрація американського президента просить союзників розглядати питання щодо передачі російських С-300 та С-400 ЗСУ на фоні вторгнення в Україну Росії. Аналітики вважають, що Туреччина відмовиться від цієї ідеї, щоб не псувати стосунки з Росією. Офіційних коментарів від турецької влади не надходило.

Також, в агентстві зазначають, що С-400 давній камінь спотикання між Туреччиною і США, американська влада не раз хотіла, щоб країна їх позбулася. Туреччина закупила їх у Росії у 2017 році, і через це потрапила під часткові санкції США у військовому проєкті.

Як раніше писав "Телеграф", у Туреччині підтримали Україну та домовилися про постачання та виробництво "Байрактарів".