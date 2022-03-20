По оккупантам их же оружием: Турция может передать Украине российские системы ПВО

Турецкие власти пока не прокомментировали инсайдерские данные СМИ

Между США и Турцией был неофициальный диалог о передаче Украине части вооружения, в частности зенитно-ракетных комплексов российского производства для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает Reuters.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

И хотя агентство называет такую передачу маловероятной, разговор об этом поднимался и в феврале, и в начале марта, но конкретного запроса не было. Речь о системе противоракетной обороны С-400 "Триумф" российского производства.

Эта система способна увидеть ракету на расстоянии 600 км и сбить ее начиная от 400 заканчивая 2 км. Такой ЗРК был бы актуален в Украине, поскольку российские войска обстреливают мирные города Украины ракетами и наносят ощутимый вред гражданской инфраструктуре — системам коммуникаций, жилым домам, культурным и учебным заведениям.

Отмечается, что администрация американского президента просит союзников рассматривать вопросы о передаче российских С-300 и С-400 ВСУ на фоне вторжения в Украину россии. Аналитики считают, что Турция откажется от этой идеи, чтобы не портить отношения с россией. Официальных комментариев от турецких властей не поступало.

Также, в агентстве отмечают, что С-400 давний камень преткновения между Турцией и США, американские власти не единожды хотели, чтобы страна от них избавилась. Турция закупила их у россии в 2017 году, и из-за этого попала под частичные санкции США в военном проекте.

Как ранее писал "Телеграф", в Турции поддержали Украину и договорились о поставках и производстве "Байрактаров".