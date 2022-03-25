"Тема закрита": Туреччина остаточно визначилася щодо ППО для України

Туреччина не передаватиме Україні ракетні комплекси.

Туреччина не передаватиме Україні російський комплекс ППО С-400.

Про це заявив у п’ятницю, 25 березня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Daily Sabah.

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"Тема С-400 закрита для Туреччини, це власність країни", — сказав Ердоган.

Крім того, стало відомо, що Ердоган планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським 25 березня, а потім, можливо, і з президентом росії володимиром путіним.

Зазначимо, що раніше США неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість відправлення в Україну своїх систем протиракетної оборони С-400 російського виробництва. Однак у Туреччині навіть не розглядали таку можливість, боячись викликати гнів росії.

У самій росії неодноразово заявляли, що не допустять, щоб треті країни направили Україні комплекси ППО радянського чи російського виробництва, знову пригрозивши знищенням конвоїв зі зброєю.

Влада Туреччини відзначала, що продовжує допомагати Україні в протистоянні російській державі, однак намагається зберегти добрі відносини з керівництвом обох країн.