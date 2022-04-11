росія хоче зробити Маріуполь показово знищеним містом — Зеленський

Володимир Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї та розповів про зруйновані росією українські міста.

У Маріуполі, який перебуває в облозі з 1 березня без світла, газу, води та їжі, вже загинули десятки тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї 11 квітня.

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Глава держави наголосив, що ситуація у місті з кожним днем погіршується. Місто заблоковане російськими військами вже півтора місяці.

"Гірша ситуація в Маріуполі. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть незважаючи на це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", — заявив він.

Також президент зазначив, що ракетними та авіаційними ударами по нашій території росія вже знищила сотні інфраструктурних об’єктів, які забезпечують нормальне економічне та соціальне життя в Україні.

Зокрема, Зеленський повідомив про серйозні руйнування нафтобаз, складів із продуктами, підприємств, аеропортів та університетів.

"Одних лише освітніх об’єктів сьогодні знищено 938. Ще майже 300 – лікарень", — наголосив він.

Зеленський наголосив, що подібні дії є свідомою тактикою російських військ. Він переконаний, що вороги цілеспрямовано руйнують житлові квартали та цілі українські міста з артилерії, мінометів, танків.

"Не одне місто, не два-три вже. Це десятки міст, які російські військові намагалися просто стерти з лиця земля", — додав президент України.

Нагадаємо, в ніч проти понеділка, 11 квітня, окупанти вдарили ракетами по підприємству в Миколаївській області.

Зазначимо, війна росії проти України триває сорок сьомий день. Усі подробиці російської агресії, ситуація у містах — у матеріалі "Телеграфу".