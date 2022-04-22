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Японія відкрито назвала Південні Курили своїми: у путіна поспішно відповіли

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Японія знову відкрито заявила про свої права на чотири острови Новина оновлена 22 квітня 2022, 13:00
Японія знову відкрито заявила про свої права на чотири острови

Кремль у відповідь заявив про "труднощі" у переговорному процесі з офіційним Токіо

У Москві відреагували на сьогоднішню заяву Японії про те, що Південні Курили є "незаконно окупованою рф територією". На думку прессекретаря кривавого диктатора володимира путіна дмитра пєскова, відтепер Японія перетворилася для росії у недружню країну. При цьому Курили він назвав "невід’ємною частиною рф".

Докладніше повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання NHK та "РИА Новости".

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Слід зазначити, що 22 квітня в МЗС Японії вперше з 2011 року використали формулювання "окупована територія" стосовно Південних Курил. Додамо, що питання стосується островів Хабомай, Шикотана, Ітурупа та Кунашира — саме цю частину Курил після Другої світової війни було забрано Радянським Союзом. Японія не визнає прав росії на цю територію, а більшість західних країн підтримують Токіо у необхідності повернення островів.

У Кремлі така риторика сприймається дуже агресивно.

"Всі чотири острови — невід’ємна частина рф", — заявив Дмитро Пєсков, коментуючи вихід "Синьої книги", документ, що узагальнює принципи японської дипломатії.

Саме в цій "книзі" і було розміщено формулювання про окупацію росією Курил.

Зазначимо, що також у Кремлі Японію назвали недружньою для росії країною, а також заявили про труднощі у продовженні будь-яких переговорних процесів.

"Телеграф" нагадує, що перші заяви японців про окупаційні дії влади знову почали з’являтися в публічному просторі після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Так, останніми днями лютого в МЗС Японії вже почалися розмови про повернення контролю над Південними Курилами.

Крім цього, Японія постійно підтримує українську державу в нинішньому конфлікті. Президент Володимир Зеленський навіть закликав токійських чиновників приєднатися до антиросійської коаліції.

Теги:
#Політика #Японія #Росія #Курили #Дмитро Пєсков #Окупація #Дипломатія #Південні Курили
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