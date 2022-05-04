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Світ проти росії: Зеленський назвав три речі, яких потрібно досягти

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Володимир Зеленський починає краще орієнтуватися у зовнішній політиці Новина оновлена 04 травня 2022, 11:23
Володимир Зеленський починає краще орієнтуватися у зовнішній політиці

У Кремлі повинні зрозуміти, що війною неможливо досягти результату

Український лідер Володимир Зеленський назвав три речі, що допоможуть остаточно перемогти російську федерацію — не лише на реальному, а й на політичному фронті. Першою та найголовнішою реакцією політик вважає повну економічну ізоляцію держави агресора.

Про це президент заявив під час сесії Wall Street Journal CEO Council Summit у середу, 4 травня, повідомляє "Телеграф".

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На думку Зеленського, світ здатний зібратися та показати будь-якому з агресорів, що готовий дати відсіч. У нинішній війні Росії необхідно нагадати: велика територія, якою намагаються прикритися, не дорівнює великій силі.

"Що потрібно? Перше — повна ізоляція агресора, повна економічна ізоляція. Друге — достатня допомога Україні, щоб ми могли вистояти в цій війні за свободу і наші права, — зазначив Зеленський. — Третє — відбудова всього зруйнованого війною".

Такі три простих кроки, упевнений український президент, допоможуть не лише перемогти Україні у нинішньому протистоянні, а й показати всім іншим світовим агресорам, що війна не є можливістю чогось досягти.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський відреагував на недавнє порівняння з Адольфом Гітлером від російського міністра Сергія Лаврова. За словами політика, росія зараз займається "самознищенням".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Президент України #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський починає краще орієнтуватися у зовнішній політиці
Політика
Світ проти росії: Зеленський назвав три речі, яких потрібно досягти
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Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський починає краще орієнтуватися у зовнішній політиці
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