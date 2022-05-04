Україна на це не піде: Зеленський зробив чітку заяву щодо війни

Україна не потребує другого "дипломатичного болота"

Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, не закінчиться заморожуванням конфлікту, як раніше фактично вийшло з Донбасом. За словами президента України Володимира Зеленського, нашій країні більше не потрібні дипломатичні помилки щодо прикладу підписання "Мінська".

Про це політик розповів під час спілкування із ведучими сесії Wall Street Journal CEO Council Summit 4 травня.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Як каже Володимир Зеленський, Росія ігнорувала всі розпорядження існуючих домовленостей щодо Донбасу. При цьому в Кремлі регулярно звинувачували саме в цьому українську владу. Проте фактично договір існував виключно "на папері".

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які піднімалися, отже, я можу сказати, що це були несерйозні документи, — стверджує глава держави. — Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт. Я проти, такого документа у нас точно не буде".

Читайте також: Категорія Україна Зеленський оцінив, чи вдарить путін ядерною зброєю по Україні Гарант вважає, що немає повної впевненості у діях рф

За словами Зеленського, в Україні "Мінські угоди" порушено не було. Проте будь-які переговорні процеси закінчилися після того, як 24 лютого росія зайшла танками на українську землю у "повному масштабі".

"Більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде", — наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також: Категорія Україна У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією Зустріч двох президентів також планується, проте не зараз

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, які три речі, на думку президента, можуть допомогти якнайшвидше завершити війну і остаточно перемогти росію. Перший пункт — потужні економічні обмеження, які ізолюють рф від усіх благ цивілізації.

Також ми писали, що гарант конституції думає про третій етап війни в Україні. Наразі, за словами Зеленського, Україна перебуває на другому.