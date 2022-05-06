путіну вказали на серйозний провал із його ядерним шантажем

"Король бензоколонки" вже не такий страшний

Весь світ очікує, що кривавий диктатор володимир путін може влаштувати на сакральну для нього дату 9 травня, і багато хто чекає на нові ядерні загрози з боку кремля. Проте громадськість дедалі менше лякає таке брязкання зброєю, і реакція на нього буде зовсім не такою, як раніше, вважає головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

Є ціла низка сценаріїв, що росія може влаштувати на 9 травня — адже їй потрібні хоч якісь перемоги, а в Україні не було досягнуто особливих успіхів, щоб ними можна було похвалитися.

Тим часом на параді в Москві очікується проліт "літака судного дня" Іл-80 Maxdome, що буде недвозначним сигналом не лише для України, а й для всього світу.

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Проте, як вважає Жарєнов, за останні місяці ставлення світу до ядерних загроз путіна докорінно змінилося.

"Світ завдяки Україні перестає боятися "короля бензоколонки" і зовсім інакше реагує на такі погрози", — наголошує головний редактор "Телеграфу".

Читайте також: Категорія Новини Росії росія відрепетирувала нанесення ядерного удару Ракетники тренувалися вражати цілі умовного противника

Зауважимо, що Іл-80 Maxdome, відомий як "літак судного дня", збудували у 1980-их роках, і раніше його показували над Червоною площею у 2010 році на 65-річчя перемоги. Він призначений для евакуації найвищого керівництва країни у разі ядерної війни.

Літак судного дня Іл-80 Maxdome

Вся детальна інформація про літак засекречена, проте сам факт його демонстрації на параді під час війни з Україною може стати сигналом готовності рф до ядерного удару.

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник голови ОП Олексій Арестович назвав ознаку, чому путін все-таки не розв’яже ядерну війну.