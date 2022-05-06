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путіну вказали на серйозний провал із його ядерним шантажем

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Літак судного дня викличе не таку реакцію, яку чекає путін Новина оновлена 06 травня 2022, 10:32
Літак судного дня викличе не таку реакцію, яку чекає путін

"Король бензоколонки" вже не такий страшний

Весь світ очікує, що кривавий диктатор володимир путін може влаштувати на сакральну для нього дату 9 травня, і багато хто чекає на нові ядерні загрози з боку кремля. Проте громадськість дедалі менше лякає таке брязкання зброєю, і реакція на нього буде зовсім не такою, як раніше, вважає головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

Є ціла низка сценаріїв, що росія може влаштувати на 9 травня — адже їй потрібні хоч якісь перемоги, а в Україні не було досягнуто особливих успіхів, щоб ними можна було похвалитися.

Тим часом на параді в Москві очікується проліт "літака судного дня" Іл-80 Maxdome, що буде недвозначним сигналом не лише для України, а й для всього світу.

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Проте, як вважає Жарєнов, за останні місяці ставлення світу до ядерних загроз путіна докорінно змінилося.

"Світ завдяки Україні перестає боятися "короля бензоколонки" і зовсім інакше реагує на такі погрози", — наголошує головний редактор "Телеграфу".

Зауважимо, що Іл-80 Maxdome, відомий як "літак судного дня", збудували у 1980-их роках, і раніше його показували над Червоною площею у 2010 році на 65-річчя перемоги. Він призначений для евакуації найвищого керівництва країни у разі ядерної війни.

Літак судного дня Іл-80 Maxdome
Літак судного дня Іл-80 Maxdome

Вся детальна інформація про літак засекречена, проте сам факт його демонстрації на параді під час війни з Україною може стати сигналом готовності рф до ядерного удару.

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник голови ОП Олексій Арестович назвав ознаку, чому путін все-таки не розв’яже ядерну війну.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Ядерну зброю #Ядерна війна #9 травня
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