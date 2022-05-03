"Погана прикмета": Віталій Кім попередив росіян щодо святкування 9 травня (відео)

Чиновник не розуміє, як рф збирається славити "Велику перемогу", одночасно вбиваючи українців

Росіян, які вже провалилися з підготовкою гарної телекартинки до 1 травня, навряд чекатиме успіх і 9 числа, у День перемоги. За словами губернатора Миколаєва Віталія Кіма, святкувати будь-який позитивний результат зараніш є поганою прикметою. А саме це 9 травня і хочуть зробити російські політики, залучивши до цього пересічних громадян.

Про це Кім розповів під час свого ранкового відеозвернення у вівторок, 3 травня.

Чому росії не виграти війну проти України?

На думку Віталія Кіма, все, що росіяни можуть відсвяткувати за кілька днів, — це День ганьби. На цю думку його наштовхнули побачені фотографії та відео підготовки до масштабних заходів у росії. Це і авіація із забороненою в Україні Z-символікою, і дівчатка у формі, схожій до одягу нацистських загонів СС, та багато інших не найкращих моментів.

"Ніхто не казав їм, що святкувати перемогу під час війни та відзначати якось заздалегідь не можна? Погана прикмета", — резюмував миколаївський губернатор.

Також чиновник припустив, що російська армія може показати на параді цього року. Це будуть або військовослужбовці з награбованими в Україні холодильниками та іншою технікою, або колона КамАЗів із краденим у Херсоні зерном.

"Ну, а що будуть говорити? "Ганебна перемога! Ганебна війна! Не можемо повторити!" Дурдом "Сонечко". Це ще й крутитимуть скрізь під час війни, під час того, як вони вбивають мирних громадян", — резюмував Віталій Кім.

Нагадаємо, що раніше Кім попереджав найвідоміших російських пропагандистів щодо ймовірного влучення за ґрати. До свого "чорного списку" чиновник вніс і Володимира Соловйова, і Ольгу Скабеєву.

Дуже символічно те, що за кілька днів у рф заявили, що на Соловйова нібито готувався напад, який мав закінчитися його смертю.