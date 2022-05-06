Переговори з росією: у Зеленського чітко сказали, коли займуться Донбасом та Кримом

Першочергове завдання – припинити повномасштабну війну в країні

Питання повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму є однією з пріоритетних у нинішньої влади. Проте, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, спочатку потрібно припинити активні бойові дії на всій території країни, а потім уже говорити про повне відновлення територіальної цілісності.

Про це чиновник заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Єрмак наголошує, що тема деокупації Криму та Донбасу є дуже складною. Тому найлогічніше, щоб вона обговорювалася главами країн при особистій зустрічі.

"Україна при цьому президенті ні від яких своїх територій ніколи не відмовиться, — говорять глава ОП. — У будь-якому разі ми нашою незалежністю, суверенітетом та територіальною цілісністю не торгуємо".

Зрозуміло, Андрій Єрмак розуміє, що у росіян — свій погляд на те, що відбувається, а особливо на їхню окупацію. Проте, нагадує він, ці погляди не поділяє жодна цивілізована країна у світі. Тому так і потрібні особисті переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Читайте також: Категорія Україна У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією Зустріч двох президентів також планується, проте не зараз

Втім, навіть така розмова можлива лише після виконання Росією деяких зобов’язань. Серед іншого – припинення вогню та відведення військ мінімум до позицій станом на 23 лютого. Інакше діалогу не вийде.

Цікаво, що Єрмак переконаний: якби Зеленський був при владі в Україні в 2014 році, то Крим не змогли б окупувати. Слід зазначити, що захоплення Кримського півострова відбулося після того, як зрадник Віктор Янукович утік у росію за часів Євромайдану. Країна фактично залишилася без керівника, що дозволило російським солдатам швидко встановити власну владу на острові. До речі, через деякий час Янукович заявив в інтерв’ю, що це він попросив путіна ввести російські війська на територію Криму.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Криму намагаються створити видимість підтримки путінського режиму кримськими татарами. Заради цього Меджлісу намагаються заборонити "говорити від імені кримсько-татарського народу".

Втім, в Україні впевнені, що путіну глибоко начхати на кожен із регіонів України, який йому вдалося тимчасово захопити.