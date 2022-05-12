РНБО забирає активи двох найбільших банків росії

Куди будуть направлені фінанси, поки що невідомо

Радою національної безпеки та оборони України було прийнято рішення вилучити активи "Сбєрбанку росії", а також банку "ВЕБ.рф", що знаходяться на території нашої країни. Рішення буде набрано чинності у примусовому порядку.

Попередньо про це повідомляє "Інтерфакс Україна", передає "Телеграф".

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Слід зазначити, що ще у квітні урядом України було підтримано рішення вилучити корпоративні права та, відповідно, фінактиви "МР Банку" та "Промінвестбанку". Як відомо, обидві фінансові установи були "дочірніми" філіями все тих же "Сбєра" та "ВЕБ.рф".

Рішенням РНБО від 11 травня було прийнято вилучити активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЕБ.рф" до "ПІБ" на 0,93 млрд і "Сбербанку росії" до "МР Банку" на 14,9 млрд грн.

Як саме відбуватиметься процес вилучення активів, поки що невідомо. Проте, швидше за все, всі фінанси, отримані після такої операції, спрямують на підтримку економіки України. Також є варіант передачі грошей на потреби української армії.

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Раніше про деякі зрушення у цей бік звітувала голова Мінекономіки Юлія Свириденко. За її словами, Україна просто отримає частину грошей "у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП та депозитарних сертифікатів". Загалом до держбюджету від такої операції може надійти близько 26 млрд гривень.

Нагадаємо, що акції російського "Сбєра" впали до критичних показників на початку весни — після початку повномасштабної війни. Трохи пізніше росіяни звернули увагу на те, що в якийсь момент вони коштували дешевше, ніж звичайний офісний папір.