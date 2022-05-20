Арестович оцінив, якими операціями в Україні керує особисто путін: "Намагається не виглядати ідіотом"

Політик може віддавати лише окремі накази, як Верховний Головнокомандувач

Російський кривавий диктатор володимир путін, який начебто знає, куди веде свою країну, не займається війною в Україні безпосередньо. За словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, політик може спостерігати за перебігом окремих операцій та давати поради, але не більше.

Про це військовий експерт розповів у свіжому інтерв’ю для Politeka, передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Найцікавішими для путіна можуть бути ключові напрями на фронті, котрі мають особливе політичне значення. До таких, пояснює Арестович, належать Маріуполь, Ізюм, Попасна, Лисичанськ. Все тому, що крім Маріуполя з його "Азовсталлю" для Кремля є важливим вихід на межі Донецької та Луганської областей.

"Там він справді може запитувати, де які полки стоять, хто командує", — каже Олексій Арестович.

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Такий інтерес експерт оцінює, як можливість контролювати, чи перебуває "в темі" військове командування, та прояв особистого контролю. Інші форми прийняття рішень щодо війни путіну не потрібні.

"Навіщо йому виглядати ідіотом в очах власних підлеглих? Коли ти починаєш керувати тим, чим ти не можеш керувати (він же не військовий), ти починаєш виглядати ідіотом. Він же як офіцер КДБ розуміє загальну специфіку збройних сил та специфіку відмінностей між КДБ та армією", — припускає Арестович.

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Радник голови ОП не вірить, що путін міг би особисто займався розставлянням полків на полі бою. Винятком є лише ситуація, коли йому повідомляють про боєздатність підрозділів на ключових напрямках, і політику здається, що якісь із полків можна об’єднати для досягнення великих успіхів.

Проте на війні є тема, до якої володимир путін справді "небайдужий". Це обмін полоненими.

"Виявляв болючий інтерес ще з другої чеченської війни, — підтверджує Олексій Арестович. — Ми знаємо ще з 2014 року, що чи не кожен обмін полоненими — це особисте втручання путіна. Він любить торгувати головами".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому, на думку Арестовича, росіяни так чіпляються за острів Зміїний і як довго ще можуть продовжуватись битви за цей клаптик суші.

Також "Телеграф" писав про те, що військовий експерт озвучив ймовірні причини відновлення активності біля північних кордонів України.