"Дурість вражає": глава української розвідки жорстко проїхався по путіну

За словами генерала, путін обрав найгірший сценарій вторгнення своєї армії в Україну

Вище командування збройних сил та розвідки Росії на 40% складається з уродженців України, тому у Москви не було проблем з інформацією про український уряд та суспільство. При цьому кривавий диктатор володимир путін виріши не дослухатися до своїх радників, коли починав війну проти України.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За словами Буданова, російський президент відкинув всі поради представників збройних сил та розвідки РФ щодо обережних кроків в Україні.

"Мене вражає російська дурість. З усіх варіантів, які були у путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант є останнім та потребує дуже ретельної оцінки. Вони мали набагато кращі варіанти для нього. Тепер бачимо результат", — зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Сергія Грабського, російські окупанти прокололися ще й у тому, що недооцінили можливості Збройних сил України. Нерозумна підготовка призвела до тотальних втрат живої сили та військової техніки.

Також "Телеграф" повідомляв, що окупанти зазнали втрат на ключовому напрямку — про це свідчить свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки.