Окупанти зазнали втрат на ключовому напрямку: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ тримають оборону на Донбасі

У п’ятницю, 20 травня, на 86-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великобританії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівнюючи з даними за 19 травня.

Карта боїв в Україні за 20 травня

Карта боїв в Україні за 19 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Окупанти ведуть посилену повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

Противник веде наступальну операцію в районах населених пунктів Лисичанськ та Сєверодонецьк. Поблизу Сєверодонецька окупанти зазнали втрат і відступили.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Довгеньке, Велика Комишеваха та Долина.

На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії щодо покращення тактичного становища. Завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник проводить періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Діброва та Закотне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, успіху не мав, зазнав втрат і змушений був відступити.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії та мінометів окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, одночасно намагалися покращити тактичне становище своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки. Російські загарбники зазнали втрат у районі населеного пункту Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник за підтримки артилерії вів штурмові та наступальні дії у районі населеного пункту Веселе. Зазнав поразки й відступив.

На Курахівському напрямку ворог здійснював масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, у тому числі з реактивних систем залпового вогню. Вороги вели наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мали.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогнем реактивної та ствольної артилерії та мінометів противник вражав інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу. У районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

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