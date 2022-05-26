Країни НАТО "нишком" домовилися не постачати Україні важке озброєння — DPA

Тим часом ЗСУ потребують танків та авіації

Деякі країни НАТО мають негласний договір щодо постачання озброєння в Україну під час війни. Незважаючи на видимість глобальної підтримки нашої держави, частина Альянсу побоюється росію, тому не хоче постачати нам важке озброєння. Дуже цікаво те, що до цієї категорії віднесено і Польщу.

Подробиці повідомило німецьке видання DPA, передає "Телеграф".

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Загалом, країни НАТО не відмовляються від підтримки України. Регулярно виділяються гроші на гуманітарні напрямки підтримки та окремі види озброєнь. Проте зараз, під час активних протистоянь на Донбасі, більш ніж необхідні для ЗСУ є танки, броньовики та авіація.

Тим часом у Брюсселі все ще вважають, що постачання саме такої зброї може бути розцінено Москвою як відкрите втручання Альянсу у війну.

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Цікаво, що у Німеччині частина політиків обурена подібними поглядами та неформальними домовленостями за спиною України. На думку політика ХДС Вадепхула, якщо влада не виконає розпорядження Бундастагу щодо постачання важкого озброєння, то доведеться розпочати розслідування про недбалість.

У НАТО цю тему відкрито не коментують, лише наголошують, що кожна країна-учасниця Альянсу самостійно вирішує, як допомагатиме Україні. При цьому дипломати не під запис зізнаються, що дотримуватися спільної лінії НАТО щодо постачання зброї Україні доводиться ще й тому, що можна самим втратити підтримку Європи. Вважається, що саме тому Польща два місяці тому відмовилася постачати Києву свої винищувачі.

Втім, підкреслимо: аналітики НАТО постійно відслідковують ризики, які можуть виникнути під час надсилання Україні допомоги. Ситуація дуже мінлива, тому повністю виключати ймовірність постачання танків та авіації не можна.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ просочилася інформація, нібито постачання зброї від Німеччини Україні блокують ізраїльські політики.

Також "Телеграф" розповідав, якого саме озброєння ЗСУ не вистачає зараз найгостріше.