Ніхто не визнає: у ЄС відреагували на указ шляху щодо Херсонської та Запорізької областей
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Будь-які плани Кремля в Україні будуть провальними
Надії путінського режиму на насильницьку паспортизацію мешканців окупованих Запорізької та Херсонської областей не виправдаються. У цьому впевнені представники Євросоюзу, які наголошують, що законність такого кроку не визнає жодна цивілізована держава світу.
Про це заявив керівник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у своєму Twitter, передає "Телеграф".
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За його словами, російські окупанти зазнають на півдні України поразки за поразкою. Спочатку були проблеми з проведенням референдуму про створення "Херсонської народної республіки", потім — про приєднання до Криму і, нарешті, розмови про "злиття" безпосередньо з росією. Всі ці ідеї, зазначає Маасікас, провалилися, так і не втілившись у життя.
"Чому вони думають, що запланована зараз "паспортизація" краще засвоїться? — риторично цікавиться чиновник. — І в будь-якому разі ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій".
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін підписав скандальний указ, який спрощує для жителів Херсона та Запоріжжя російських паспортів, у середу, 25 травня. Деякі експерти пов’язують таке рішення з необхідністю росіянам закріпитися на півдні та забезпечити воду для Криму.
Раніше ми писали про те, що громадянство рф за спрощеною системою можуть відтепер отримати і жителі окупованого Маріуполя.