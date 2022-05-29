У лаврова висловилися щодо України та ядерної зброї

У Кремлі існує певний перелік умов для початку ядерної війни

У російській федерації не застосовуватимуть ядерну зброю під час війни в Україні. Принаймні такої думки дотримується російський посол у Великій Британії Андрій Келін, який пояснив порядок використання такого озброєння, який існує у Кремлі.

Про це дипломат країни-агресора розповів в інтерв’ю ВВС, передає "Телеграф".

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За словами Келіна, "ядерка" має інший масштаб, а "військова спецоперація", як в Москві називають війну проти України, не входить до переліку тих конфліктів, де подібна зброя могла б бути використана.

Дипломат наголошує: росія має суворий регламент застосування зброї з ядерними боєголовками. Насамперед йдеться про ситуації, коли під загрозою перебуває сама ймовірність існування країни як такої.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", — наголосив Андрій Келін.

Також він додав, що не вірить у ситуацію, де росія могла б застосовувати ядерний заряд проти України.

Тим не менш, істерика російських політиків щодо подібного виходу з нинішньої війни останнім часом досягає піку. Востаннє про ймовірність ядерної війни говорив заступник глави Радбезу рф Дмитро Медведєв. Тоді експрезидент росії також висловився в підтримку ідеї щодо початку конфлікту між Україною та рф не путіним, який віддав наказ, а країнами Заходу.

Високо оцінюють перспективу ядерного удару по Україні та в ООН, називаючи її "раніше немислимою".