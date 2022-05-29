росія відразу робить у штани: у Зеленського висміяли істерику кремля

Окупанти не хочуть воювати проти добре озброєних українців

Російським загарбникам стає страшно йти на фронт проти української армії. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, насамперед це пов’язано з новинами про постачання ракетних систем великої дальності, про які нарешті змогли домовитися із Заходом.

Про своє бачення росіян наразі чиновник розповів в особистому Telegram-каналі.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Подоляк каже, що росіяни лише й можуть, що брехати, а також воювати із беззбройними. За його словами, для цих нелюдів нормально заходити в чужу суверенну країну та знищувати як людей, так і інфраструктуру, прикриваючись незрозумілими "добрими цілями".

При цьому окупанти використовують в Україні широкий арсенал озброєння, за винятком ядерної.

"Всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій з дальністю понад 1000 км, — перераховує Подоляк. — Хоча через свою вроджену боягузтво готові застосувати вже і "тактику", і хімію".

Чиновник наголошує — чомусь росіяни впевнені, що мають право на це все. Проте щойно Україна отримала підтвердження на доставку потрібного їй озброєння для відповіді, як у рф почалося "виття".

"Що це означає? Тільки одне. росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і одразу ж "надзюрює" у штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю", — наголосив Михайло Подоляк.

Він вважає, що надання ЗСУ такого озброєння, а також затягування петлі санкції навколо росії — два найефективніші кроки Заходу в цій війні. Про це свідчить реакція самої росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про загальну картину озброєння української армії. За словами міністра Резнікова, справи йдуть чудово, а запаси зброї лише поповнюватимуться.

Водночас від радника голови ВП Олексія Арестовича прозвучало запевнення для мешканців тимчасово окупованої території України про те, що ЗСУ обов’язково прийдуть та звільнять їх. Справа лише у термінах отримання необхідних боєприпасів.