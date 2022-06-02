Польща припиняє виплату допомоги біженцям: відома дата та причини

По 40 злотих на день можна отримувати ще протягом місяця

Українські біженці на території Польщі вже в липні втратить можливість отримувати фінансову допомогу з місцевого бюджету. Через кілька тижнів нашим співгромадянам, які втекли від війни за кордон, доведеться самим дбати про власне харчування та проживання. Для цього поляки пропонують допомогу з пошуку роботи.

Більше подробиць повідомило місцеве видання Rzeczpospolita, інформує "Телеграф".

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Як відомо, під час оформлення спеціального документа PESEL українці мали змогу подати заявку на отримання фінансової допомоги від польської держави. Один біженець міг отримувати щодня по 40 злотих, які дозволялося витрачати на харчування, а також проживання.

Тепер, починаючи з липня, подібна можливість буде скасована. За словами заступника голови МВС Польщі Павла Боссернакера, у країні сподіваються, що більшість українців зможуть швидше адаптуватися до ситуації і, наприклад, знайти собі місце роботи. Винятки, звісно ж, будуть. До цього переліку обіцяють включити людей з інвалідністю, багатодітні сім’ї та вагітних жінок.

Питання скасування допомоги всім українським біженцям було порушено через колосальні витрати з польського бюджету. Попередньо, станом на середину травня у Польщі подали заявки на отримання фінансової допомоги близько 190 тисяч українців. У переведенні в конкретну суму це майже досягне показника в 822 млн злотих (понад 5,6 млрд гривень).

Варто зазначити, що недавнє опитування польської соціологічної групи ARC Rynek Opinia показало, що більшість українців все ж таки живуть у Польщі на власні гроші — 71%. Лише 17% повністю залежить від виплат іноземної держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, як українцям можна зберегти за собою пільги, якщо вони тимчасово залишають територію Польщі, проте планують повернутись.