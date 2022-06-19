Столтенберг та Джонсон зробили тривожні заяви про війну в Україні

Українці протистоять серйозному супротивнику, проте Захід готовий підтримувати нашу боротьбу

Повномасштабна російсько-українська війна, хід якої може змінитись завдяки підтримці західних партнерів, здатна затягнутися на довгі роки. Очевидно, за кордоном справді так думають, якщо схожими заявами майже одночасно відзначилися і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і британський прем’єр Борис Джонсон.

Обидва політики наголошують на мужності українського народу в нинішньому протистоянні з росією, проте закликають не недооцінювати диктатора путіна. Більше деталей щодо заяви наших союзників розповість "Телеграф".

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Столтенберг упевнений, що нові поставки західної зброї, якими регулярно опікуються країни Європи та США, можуть допомогти переламати перебіг боїв. У тому числі – і звільнити від російських окупантів усю територію Донецької та Луганської областей.

Водночас політик наголошує, що давати прогнози щодо конкретного часу завершення війни в Україні неможливо. Існує ймовірність і того, що у Кремлі спробують затягнути вирішення цього конфлікту на рік. Тому Столтенберг говорить про необхідність Заходу підтримувати українську державу, незважаючи на різні негативні нюанси.

До таких генсек НАТО відносить зростання цін на продукти, подорожчання енергоносіїв тощо.

"Це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку українцям доводиться платити кожен день багатьма життями. І якщо путін дізнається з цієї війни, що він може просто продовжувати, то ми заплатимо набагато вищу ціну", — резюмував Йенс Столтенберг.

Згодний із колегою і Борис Джонсон, який днями знову відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. На думку британського прем’єра, путін не має мудрості на те, щоб прийняти рішення відступити. Навпаки, попереджає Джонсон, у Кремлі все ще впевнені в можливості повного захоплення України.

"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю", — вважає політик.

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При цьому він додав, що і офіційний Лондон, й інші партнери України робитимуть все можливе, аби підтримати нашу країну. На думку Джонсона, ЗСУ зобов’язані перемогти, тож слід прискорити можливості наших військових щодо посилення своєї оборонної спроможності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є можливим залучення до участі у війні союзників — як з боку України, так і для рф. Своєю думкою поділився військовий експерт Сергій Грабський.

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