Чотири життєво важливі кроки: Джонсон пояснив, що треба зробити для перемоги України

Політик вимагає західних партнерів посилити підтримку Києва

Україна має активно отримувати допомогу від іноземних партнерів в умовах безперервної російської агресії. За словами британського прем’єра Бориса Джонсона, який недавно відвідав Київ, Заходу варто активізуватися, поки диктатор Володимир Путін продовжує розмірковувати, як приховати величезні втрати своєї армії.

Про це Джонсон написав в особистій колонці для видання The Sunday Times. Серед іншого він виділив чотири конкретні пункти, які слід виконати іноземним політикам, щоб Україна таки змогла здобути перемогу у війні.

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ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА. Британський прем’єр переконаний — чим швидше ВСУ отримуватимуть озброєння та боєприпаси, тим ефективніше українцям вдасться розправитися із противником. Джонсон зазначив, що за сім років агресії на Донбасі інструктори із ВБ допомогли навчити близько 22 тисяч українців.

"Тепер нам треба рухатися швидше, тренуючи таку кількість за місяці", — наголосив політик, додавши, що Лондон готовий забезпечувати новими знаннями до 10 тисяч українських солдатів кожні 120 днів.

ФІНДОПОМОГА. Щоб Україна вистояла, потрібна не лише армія. Джонсон нагадує, що для функціонування будь-якої держави необхідні гроші, адже виплати зарплат, пенсій та інші потрібні витрати війна не скасовувала.

"Це вимагатиме постійного фінансування та технічної допомоги, яку ми повинні планувати на довгі роки", — певен британський прем’єр.

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ДОПОМОГА З ТРАНСПОРТУВАННЯМ ЗЕРНА ПО СУШІ. На думку Бориса Джонсона, зараз росія тримає українську економіку "мертвою хваткою" завдяки блокуванню маршрутів у Чорному морі. Тому Заходу варто забезпечити сухопутні шляхи для можливості експортувати близько 25 млн тонн українського зерна до країн, котрі готові його купувати і, відповідно, вносити свій фінансовий внесок у подальше функціонування економіки України.

РОЗБЛОКУВАННЯ ПОРТІВ. Звісно, в повному обсязі все зерно не можна переправити сухопутними коридорами. Тому британець акцентує увагу на тому, що Захід має якнайшвидше притиснути росію у питанні розблокування морського шляху в Чорному морі для українських кораблів.

"Порти України життєво важливі для глобального постачання продовольства, і ми продовжуватимемо постачати зброю, необхідну для їх захисту", — запевнив політик.

Джонсон розуміє — навіть негайне виконання всіх чотирьох кроків не зможе допомогти тут і зараз закінчити війну проти рф. Однак це буде сильним ударом по супротивнику, що у перспективі наблизить перемогу України.

Нагадаємо, раніше британський прем’єр-міністр відзначився дуже тривожною заявою про тривалість війни в нашій країні. У цьому плані він солідарний із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також "Телеграф" писав про результати останнього візиту Джонсона до Києва.