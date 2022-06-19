Глава британської армії зробив гучну заяву щодо війни з росією

Іноземні армії мають бути готові дати відсіч путінським воякам

У Великій Британії військовослужбовців готують до можливого масштабного зіткнення на території Європи за прикладом Другої світової війни. За словами британського генерала Патріка Сандерса, командувача армії цієї країни, за нинішніх умов важливо мати боєздатне військо.

Офіцер вважає, що агресія росії породжує нові виклики мирному майбутньому, тому бійцям слід пам’ятати про ймовірність великої війни. Про це повідомляє іноземне видання Sky News, посилаючись на виступ Сандерса перед збройними силами ВБ.

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На думку Сандерса, зараз дуже важливо мати армію, здатну боротися разом з іншими союзниками. Головною метою протистояння генерал бачить перемогу над росією у бою.

"Ми — те покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", — наголосив британець.

Також він зауважив, що військова агресія рф проти України кидає виклик не лише континентальним європейським країнам, а й Великій Британії. Офіцер вважає, що військовим слід бути навченими, щоб дати швидку і максимально сильну відсіч путінським солдатам у разі потреби.

Зазначимо, що Патрік Сандерс став головнокомандувачем британської армії у понеділок, 13 липня. Перед цим посаду обіймав сер Марк Карлтон Сміт, який також має звання генерала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про попередні оцінки тривалості російсько-української війни, озвучені британським прем’єром Борисом Джонсоном. На його думку, Європі слід бути готовим до затяжного конфлікту через позицію путіна.

При цьому політик описав чотири конкретні кроки, які можуть допомогти наблизити перемогу України.