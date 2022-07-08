"Ще один доказ російського геноциду": в ОП відповіли на чергову агресивну заяву путіна

Михайло Подоляк назвав слова путіна доказом спланованості російського геноциду

Російський диктатор володимир путін, заявивши "про війну до останнього українця" і звинувативши у цьому Захід, займається примітивною пропагандою і сам надав доказ російського геноциду відносно українців.

Таку думку висловив ввечері 7 липня у Твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Так, на зустрічі із лідерами фракцій Госдуми рф путін сказав: "Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця…Але ми повинні знати, що ми, за великим рахунком, всерйоз поки що нічого не починали".

Подоляк відкинув такі закиди російського диктатора.

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", — наголосив радник голови ОП.

У своїй промові путін також цинічно заявив, що не відмовляється від перемовин із Україною, і тут же погрозив що "чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися".

Нагадаємо, останнього разу представники рф та України зустрічали наприкінці березня. Тоді піднімалися питання Криму, Донбасу та НАТО.