У ЦРУ озвучили приблизні втрати армії рф в Україні: цифра вражає

У Кремлі досі не визнають величезної шкоди, яку їхньому війську завдали українські захисники

Російські окупанти продовжують віддавати життя на українському фронті за імперські забаганки диктатора путіна. При цьому при спробах взяти окремі міста, які є стратегічними, вони не шкодують "гарматного м’яса" особливо, доводячи кількість втрат до обчислення тисяч. Ведуть неофіційний підрахунок і західні розвідки, зокрема США. За попередніми підрахунками ЦРУ, загальна кількість убитих та поранених окупантів в Україні може сягати 60 тисяч осіб.

Про це пише Reuters, посилаючись на виступ директора Центрального розвідувального управління Штатів Вільяма Бернса. Чиновник зазначив, що спроби Кремля окупувати значну частину території України коштували росії дуже дорого в людському еквіваленті.

Цифра, озвучена американцями, вражає, проте не збігається з озвученими Генштабом ЗСУ цифрами. Якщо станом на ранок 20 липня Україна говорила про приблизно 38 750 загиблих окупантів, то в ЦРУ вважають, що їх може бути лише близько 15 тисяч. Проте щонайменше втричі більше — близько 45 тисяч — отримали на фронті різні поранення.

Також, за словами Бернса, ЗСУ також зазнають значних втрат, але не такі руйнівних, як російська армія.

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При цьому в ЦРУ вважають, що окупанти зробили деякі висновки з перших місяців війни, коли їх постійно "накривали" вогнем у дуже безглуздих ситуаціях, адже зараз на Донбасі демонструється інша тактика. Серед іншого — використання далекобійної артилерії та авіації, щоб уникнути безпосередньої участі в боях живої сили противника. Тим більше, що поповнити ряди армії рф повноцінно все ще не вдається.

Нагадаємо, що у росії кількість втрат армії у війні з Україною замовчується ще з початку протистояння. Останні раз вони визнали загибель військовослужбовців ще наприкінці березня. Тоді було озвучено цифру 1351 — таку кількість загиблих озвучили у російському Міноборони.

Тим часом у росії намагаються знайти спосіб, який допоможе поповнити ряди армії, не оголошуючи офіційно загальної мобілізації. Один із варіантів вже починають випробувати на практиці.

При цьому, як писав "Телегаф", російські окупанти відчувають значні проблеми із забезпеченням, у тому числі навіть банальною їжею та водою.