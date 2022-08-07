Зеленська може стати наступним президентом України? Названа умова

Перша леді України за останні кілька тижнів активно долучилася до промо-кампанії України на світовій арені

Дружина глави української держави Олена Зеленська, попри відсутність будь-яких політичних амбіцій, може стати однією з кандидаток на наступних президентських виборах. Маючи достатньо мудрості та жіночої хитрості, вона особисто не коментує ймовірні політичні плани, проте інші джерела таку інформацію цілком підтверджують.

Як, наприклад, співрозмовник "Телеграфа" із політичної сили "Слуга народу". За його словами, рішення Зеленської, початково не зацікавленої в політиці та кар’єрі на цій ниві, може змінитися, і це залежить одразу від кількох факторів.

По-перше, багато залежатиме від запиту української спільноти після перемоги у війні. Якщо люди знову захочуть бачити у вищих колах влади людей, які раніше не були причетні до політики, то Олену Зеленську цілком можуть зробити однією з кандидаток у президенти.

По-друге, ситуація вимальовуватиметься з остаточних рейтингів самого Володимира Зеленського. Якщо результати виявляться низькими, нинішня перша леді навряд чи матиме успіх, тому й пробувати балотуватися буде безглуздо.

У будь-якому разі зараз Олена Зеленська відіграє важливу роль в українській політиці, фактично будучи секретною зброєю нашої держави. Її, як людину близьку до президента, але початково не бажаючої походу чоловіка на таку відповідальну посаду, зараз можуть використовувати для більш ефективних звернень до жителів Заходу. До того ж, спрацює чинник статі — дружина президента воюючої країни, яка не хотіла бойових дій, зможе правильно донести потрібні дані до інших жінок.