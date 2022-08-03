Секретна зброя України? Чим Олена Зеленська може допомогти Україні у стані війни

Образ першої леді України, який наразі склався, ідеально підходить для донесення інформації жителям інших країн

Дружина президента України Олена Зеленська, яка нещодавно стала обличчям американського Vogue, здатна стати таємною зброєю нашої країни на світовій політичній арені. На першу леді можуть зробити ставку політтехнологи, з огляду на її вдумливі рішення та притаманну будь-якій жінці хитрість. Більше того, вона на весь світ говорить про російсько-українську війну, будучи рупором усіх наших жінок.

На думку одного з лідерів партії "Слуга народу", з яким поспілкувався "Телеграф", Зеленська дуже вдало справляється із відведеною їй роллю. Настільки, що деякі аналітики навіть заговорили про її можливу самостійну кар’єру в політиці.

На руку Олені Зеленській грає її мінімальна публічність. Це, як і образ дружини президента воюючої країни, допомагає іншим людям ставитися до неї більш поблажливо і максимально сприймати все сказане нею. Таким чином, Зеленська може стати новим рупором Банкової, який доносить до світу правду про війну в Україні.

"Олена говорить від імені всіх наших жінок. У неї образ жінки, яка не обирала бути дружиною президента країни, що воює. Так само як Зеленський не вибирав бути президентом держави, що воює. І вона чудово справляється зі своїм завданням", — розповів співрозмовник "Телеграфу", є одним із політтехнологів в Офісі президента.

Цілком імовірно, що саме на Олену Зеленську спробують зробити ставку на наступних президентських виборах — як гідного кандидата на главу держави. При цьому представники Банкової переконують: політичних планів перша леді наразі не має, подібна кар’єра їй нецікава. Її промовами, а також спільним іміджем займаються представники команди президента Володимира Зеленського, особистих політтехнологів у неї нема.

Докладніше про те, що відбувається навколо першої леді України, можна прочитати в нашому аналітичному матеріалі: "Картковий будиночок" українською. Чи замінить Олена Зеленська чоловіка на посаді президента".