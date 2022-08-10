путіну людей не шкода: лейтенант ЗСУ пояснив різницю в тактиці армій України та рф

Окупаційна армія продовжує воювати під негласним гаслом "баби ще народять"

Багато російських солдатів, які потрапили на війну в Україні, навіть не пройшли належної підготовки, через що опинилися в ролі справжнього "гарматного м’яса". І від тактики використання особового складу саме так ворог досі не відмовився. За словами молодшого лейтенанта ЗСУ та члена експертної групи при Головнокомандувачі Валерію Залужному Семена Кабакаєва, росіян на фронті знищують сотнями, але вони продовжують йти вперед, незважаючи на втрати.

Про підхід російського військового керівництва до ведення війни він розповів під час інтерв’ю з шеф-редактором видання OBOZREVATEL Орестом Сохаром для його авторської програми "Орестократія".

Кабакаєв пояснив, що успіх на фронті залежить від багатьох чинників, але озброєння — навіть ракети та артилерія — є лише одним із них. Звісно, кожен підрозділ армії має своє завдання, і від рівня їх оснащення та озброєння залежить багато. При цьому, якщо ворог використовує тактику "гарматного м’яса", це все одно значно ускладнює ситуацію.

"Ми їх уже знищили тисячами, вже за 40 тисяч — за скромними оцінками — перевалила кількість убитих росіян із 24 числа. Ти дивуєшся їм: все, починаючи з взуття, аптечки, форми і все до якоїсь техніки, воно гірше, ніж у світі, ніж ті зразки, з якими ми працюємо. Просто їх дох*іна”, — зізнається молодший лейтенант.

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Військовослужбовець наголошує, що росіяни вважають за краще тиснути на українську армію не якістю ведення бою чи вміннями застосовувати різне озброєння, а просто кількістю.

"Путину не шкода людей. Померли там 500 людей за два дні? Ну, баби ще народять, адже це неважливо, — пояснює принцип дії противника Семен Кабакаєв. — Вони не шкодують свою техніку і своїх людей. Ми, у свою чергу, думаємо про кожному своєму кроці, як нам зробити, щоб люди вціліли, як зробити, щоб кожен постріл прилітав туди, куди треба.

Підхід двох воюючих армій — кардинально різний, проте часом рішення брати кількість все одно дає свої плоди на певних напрямках. Як приклад, Кабакаєв навів Сєвєродонецьк та Маріуполь — під час взяття цих міст росіяни гинули за день сотнями, але продовжували тиснути. У цьому випадку для них було головне не збереження життів підрозділів, а виконання наказу вищого військового керівництва — взяти місто за будь-яку ціну.

Тому, мабуть, і не дивно, що росіяни зараз можуть втрачати у 6-10 разів більше людей, ніж ЗСУ. Кількість загиблих воїнів в армії України скоротилася завдяки новим постачанням західної зброї. росія ж продовжує діяти по-старому.