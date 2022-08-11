Росіян менше, але вони наступають? Резніков чітко відповів на непросте запитання

Україна має багато людей, які захищають країну, але всіх поставити на один напрямок не вийде

Російські війська в останні тижні намагаються усілякими способами стримати ЗСУ у їхніх спробах перейти у контрнаступ на окремих напрямках фронту. Ситуація ускладнюється ще й тим, що хоч загальна кількість українських захисників і сягає майже мільйона людей, росіяни все одно атакують кучніше. І на це є одразу кілька причин, які озвучив керівник Міністерства оборони Олексій Резніков.

Свою позицію він детально прояснив у свіжому інтерв’ю "Українській правді". Резніков підтвердив раніше озвучені ним відомості про те, що Україну зараз захищає близько мільйона людей. При цьому наразі на різних ділянках фронту в Україні знаходиться від 111 до 115 батальйонно-тактичних груп армії рф. У перерахунку на живу силу це близько 137 тисяч військовослужбовців росії.

На запитання журналіста про те, чому за такої численної переваги росіяни наступають, Резніков пояснив, що в Україні військову форму зараз мають не лише бійці, а й медики, прикордонники, поліцейські, СБУ, а також інші підрозділи, пов'язані з обороною.

Крім того, Україні потрібно розтягувати сили на більшому відрізку кордону та зберігати резерви.

"Спробую пояснити на пальцях. 2500 кілометрів сьогодні складає ворожий кордон. Ми ж розуміємо, що якщо з Білорусі вже напад був, то він може повторитися? Значить, цю лінію кордону треба захищати, там мають бути військові підрозділи. Київ треба захищати? Треба. Одесу треба захищати? Треба. І так далі. Ось ви берете весь цей сектор оборони і розтягуєте по всій лінії 2500 кілометрів", — говорить Олексій Резніков.

Міністр пояснює, що з урахуванням втрат, необхідності проводити ротацію та деяких інших моментів зібрати весь умовний мільйон захисників та захисниць в одному місці, щоб перекинути його для контрнаступу, просто неможливо.

Також на те, що відбувається, сильно впливає перевага армії рф в технічно-матеріальному плані. Йдеться про кількість важкого озброєння та снарядів. За словами Резнікова, запас росіян у цьому секторі значно більший, ніж в українців — у 10-15 разів.

"Історично у них стабільно мільйонна армія була, — пояснює чиновник. — Уявіть собі, скільки вони всього накопичили на складах і арсеналах, і весь цей непотріб вони зараз везуть до нас".

При цьому міністр оборони наголошує, що ЗСУ не відступають у всіх напрямках, як цього хотілося б ворогові.

"На сьогодні лінії фронту більш-менш збалансовані. Шість місяців повномасштабної війни — і де вони просунулися? Пару десятків кілометрів?" — риторично цікавиться Резніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи існує, на думку військових, загроза повторного наступу російських окупантів на Київ та область. Ситуацію прокоментував командувач Об’єднаних Сил України Сергій Наєв.

Також ми писали, які плани загарбники мають на Миколаїв та Кривий Ріг. Про те, що відбувається на південному відрізку фронту, розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.