Повторний наступ на Київ: генерал Наєв зробив важливу заяву

Лінія оборони столиці сформована таким чином, що ворог більше не зможе її пробити

Генеральний штаб ЗСУ твердить – загроза наступу з північного напрямку із території Білорусі зберігається. Разом з тим командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв упевнений – до Києва ворог більше не пройде.

Про це він заявив за результатами відвідин ключових позицій у Північній операційній зоні на Київщині, повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗС України. "Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил", — сказав Наєв.

За його словами, комплексна система вогневого ураження, створена біля столиці, передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків. Наєв також повідомив, що армійці на цій ділянці перебувають у постійній взаємодії з підрозділами Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та Служби безпеки України. Усі разом вони працюють на те, щоби зробити наступальні дії ворога неможливими. Причому йдеться не тільки про відбиття прямої атаки, але й про діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Наєв також відзначив велику підтримку з боку місцевого населення. Люди, які пережили ворожу окупацію, всіляко допомагають оборонцям та правоохоронцям. "Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", — додав командувач.

Як повідомляв "Телеграф", навіть у пропагандистських "газетах" окупантів, які вони роздають на окупованих територіях, вже не йдеться про взяття Києва за три дні.