Оборона Миколаєва: Кім прокоментував чутки про проблеми у генерала Марченка

Генерал продовжує працювати на перемогу України над російськими окупантами

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який нещодавно назвав імовірні терміни деокупації Херсону, лишається й надалі командувати обороною Миколаєва. Сумніви щодо цього з'явилися у багатьох українців після того, як СБУ заявили про перевірку одного із високопоставлених військовослужбовців, котрий днями дав інтерв'ю, де начебто розкрив певні таємниці стосовно планів нашої армії.

Про те, де знаходиться Марченко наразі та чим займається, розповів у ранковому відео 13 серпня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що роботи стосовно повного звільнення Миколаївщини та півдня України ще достатньо.

Чиновник зняв відеозапис спільно із Дмитром Марченко, аби продемонструвати правдивість своїх заяв.

"Так, генерал Марченко на місці, у місті-герої Миколаєві, — заявив Кім. — Працює, роботи вистачає усім. Чим займається, говорит не можу, та й не треба, бо це шкодить. І в принципі, у інформаційному полі коментарів не буде найближчим часом, потім вийдемо на зв'язок".

Зазначимо, що інформація про ймовірне знаходження Дмитра Марченка під слідством з'явилася у виданні "Бабель". Журналісти посилалися на власні джерела у Службі безпеки України. Правоохоронні органи начебто зацікавилися генералом після того, як він дав розлоге інтерв'ю одному із відомих українських ЗМІ. Питання зацікавленості населення щодо термінів деокупації країни та перемоги у війні досить гостре, тому не дивно, що слова військового швидко розтиражували.

При цьому офіційно СБУ не називає, кого саме перевіряє щодо "розкриття відомостей про зміст стратегічних планів застосування ЗСУ".

Сам генерал Марченко у коментарі виданню "Букви" заявив, що не може підтверджувати або спростовувати заяви СБУ, але вважає, що у його словах не було розкрито будь-яких важливих для держави даних.

Нагадаємо, що саме легендарний "Марчелло" своєрідно анонсував руйнування Кримського мосту, про що неодноразово просили тисячі українців.

Також військовослужбовець розповів, яка доля може чекати на Миколаїв та Кривий Ріг, якщо ЗСУ не вдасться продвинутися вперед.