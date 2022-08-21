Готуються до Дня незалежності? Росіяни вивели у Чорне море ще більше кораблів

Військові попереджають: загроза ракетних ударів, у тому числі з моря, все ще надто висока

Російські окупанти продовжують грати на нервах мирних українців, влаштовуючи чергові "перестановки" кораблів в акваторії Чорного моря. Більшість військових судів перебувають у районах, звідки не можуть ударити ракетами по території нашої країни, проте загальна активізація військово-морських сил противника викликає додаткові питання.

Що саме відбувається зараз в акваторії Чорного моря, розповіли представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні 21 серпня. За інформацією військових, до маневрів надводних кораблів знову приєднався підводний човен, оснащений бойовими снарядами, які можуть бути випущені по регіонам України.

З минулої доби кількість російських військових кораблів та катерів збільшилась на дві одиниці. Таким чином наразі загальна кількість суден дійшла до 15. На постійному бойовому чергуванні знаходяться два надводні кораблі, а також один підводний човен. Загалом вони несуть до 20 ракет марки "Калібр". Додаткову підтримку ракетоносіям надають два великі десантні судна.

Поки російський флот знаходиться у так званих "ракетно-безпечних" регіонах акваторії, проте не виключено, що ворог може планувати чергові провокації на День незалежності України 24 серпня. Про те, що можуть зробити росіяни, українців уже попереджав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, наскільки ймовірними є "святкові" провокації з боку Білорусі. Свою думку щодо цього висловив військовий експерт Олег Жданов.