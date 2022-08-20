Чи чекати вторгнення з Білорусі до Дня незалежності? Військовий експерт оцінив загрозу

У Білорусі росія тримає ППО, ракетні комплекси та льотчиків

Військова загроза з боку білоруського кордону зберігається вже майже пів року — разом із росією країна проводить навчання військ, надала окупантам свою територію для вторгнення у лютому та завдання ударів по Україні. Проте військовий експерт Олег Жданов вважає, що загрозу становлять не білоруські, а російські військові у сусідній державі.

Про це він розповів у авторській програмі. Оцінюючи загрозу наступу з боку Білорусі в період з 23 по 26 серпня він зазначив, що там немає угруповання, яке здатне вдертися в Україну та виконати завдання, зокрема на глибині 150-200 км.

Жданов нагадав, що російська армія представлена у Білорусі ракетними військами — підрозділами з "Іскандерами", системами ППО С-300/400, які можуть обстрілювати наземні цілі до 200 км. При цьому в країні знаходяться льотчики рф, які можуть використовувати повітряний простір країни, щоб завдати удару. Ситуація відстежується Україною, твердить Жданов.

Він зазначив, що Білорусь віддає військові запаси росії, а в армії країни спостерігається відтік контрактників через те, що люди не хочуть воювати.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Білорусь та росія готуються максимально зіпсувати День Незалежності України Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда вважає, що росія готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

Як раніше писав "Телеграф", у моніторинговій групі "Білоруський Гаюн" побоюються, що по Україні буде завдано масованого ракетного удару найближчими тижнями. При цьому самопроголошений лідер олександр лукашенко заявив, що нападати на Україну чи "бомбити" нашу країну не збирається.