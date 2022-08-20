Чорне море небезпечне для росіян, але кораблів все одно побільшало — ОК "Південь"

Знаходження флоту в акваторії наразі є більш статусним та показушним видовищем

Російські війська вперше за кілька довгих діб змінили кількість кораблів, які перебувають у небезпечній близькості від українських територіальних вод. Відразу 12 одиниць Чорноморського флоту рф дружно виконують маневри вздовж берегів Криму, одночасно намагаючись сховатися від пильних очей наших військовослужбовців.

Більш конкретні цифри були озвучені у свіжому зведенні оперативного командування "Південь" 20 серпня. Українські захисники наголошують, що росіяни справді бояться потрапити під прицільний вогонь, тож відводять свої кораблі подалі.

Проте на бойовому чергуванні зараз перебувають чотири суди, два з яких є надводними носіями ракет типу "Калібр". Кількість погроз-снарядів для мирних жителів країни поки що залишилася незмінною — 16 штук. Додаткову небезпеку становлять ще два великі десантні кораблі, чия присутність, швидше, більш психологічна, ніж реально корисна.

У ОК "Південь" підтвердили: загрози ракетних ударів та артилерійського обстрілу — своєрідна тактика росіян задля збереження ментального контролю над українцями. З цим пов’язана необхідність регулярно перекидати військові судна поблизу узбережжя Криму.

Додамо, що ворог залишається активним і на суші. Лише минулої доби росіяни використовували бойові вертольоти та штурмовик для атаки на наших позиції. Втім, у відповідь їм дісталося щонайменше 11 прицільних авіаційних ударів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких втрат серед російської армії вдалося досягти підрозділам ЗСУ на півдні за минулу добу. Серед успішно знищених цілей є навіть комплекс "Зоопарк".

Також ми писали про обстановку у південних областях, попереджаючи, що деякі міста на окупованій Херсонщині здатні повторити долю Бучі та Маріуполя.