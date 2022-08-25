Дві речі: Віктор Ющенко розповів, що допоможе Україні перемогти росію

Третій український президент переконаний, що одним із найважливіших факторів перемоги зараз є Чорне море.

Ексочільник української держави Віктор Ющенко поділяє думку 93% українців, які впевнені, що перемога у повномасштабній війні з рф буде за Україною. При цьому він акцентує увагу на двох важливих речах, які знадобляться нам для того, щоб узяти гору над агресором. Це насамперед допомога наших західних партнерів, а також можливість повернути контроль над акваторією Чорного моря.

Про це політик розповів під час інтерв’ю з журналістами "Української правди". На думку Віктора Ющенка, наша країна зараз потребує важливої та стратегічної допомоги, і дуже добре, що Захід нарешті усвідомив її важливість у повному обсязі.

Загалом, вважає він, Україна має подбати про два пункти. Перший — уже згадана допомога. Зараз, переконаний третій президент, уже йде та фаза війни, коли найбільш ефективне просування українських військових є можливим лише завдяки ефективній вогневій підтримці. Також ЗСУ все ще потребують озброєння, яке зможе вивести з ладу ворожі склади з боєприпасами та інші розташування росіян.

Друга необхідна для перемоги річ — повернення під контроль акваторії Чорного моря.

"Колосальні клопоти українським позиціям завдаються через той самий неврегульований статус Чорного моря, який ми сьогодні маємо, — зазначає політик. — Я маю на увазі, що Чорне море — не приватна власність росії, це не приватна власність Туреччини чи Болгарії, чи Румунії… Чорне море — це міжнародне море, яке знаходиться під покровом міжнародного морського права".

Читайте також: Категорія Політика Готуються до Дня незалежності? Росіяни вивели у Чорне море ще більше кораблів Військові попереджають: загроза ракетних ударів, у тому числі з моря, все ще надто висока

Віктору Ющенку відверто не подобається, що постачання українського зерна контролюється російською стороною. Він переконаний, що допуск представників цієї країни є неправильним, адже росія — це окупант.

"Я переконаний, що світ мав це питання вирішувати інакше, — говорить Ющенко. — Ми залишили Чорне море, як море для провокацій та для військового використання росією. Путін робить на Чорному морі не все, що завгодно, але дуже багато поганих речей" .

Тому, вважає президент, Чорне море варто якнайшвидше вивести зі стану майданчика воєнних дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, який головний чинник впливає на нинішній стан війни та наближення української перемоги. Спойлер — це аж ніяк не західна зброя, хоча вона і важлива.

Також ми писали, що Віктор Ющенко вважає головною метою путіна у війні з Україною.