Ми перемагаємо не через кращу зброю: Ющенко назвав головний секрет українців

Українці зараз перебувають на зльоті усвідомлення себе як нації

Третій президент України Віктор Ющенко, який нещодавно здивував усіх ініціативою щодо передачі меду на передову, розповів, у чому головна причина безперечної перемоги України над росією у нинішній повномасштабній війні. За словами політика, наша нація має особливий дух боротьби, а також правильну мотивацію – повернення територіальної єдності та розуміння цінності всього, що було у нас до вторгнення. Ющенко переконаний, що зараз український народ у прискореному темпі нарешті усвідомлює себе саме українським.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє "Телеграф". Політик поспілкувався з журналістами про ситуацію на фронті та свої спільні враження про те, що відбувається після півріччя війни.

Віктор Ющенко наголошує, що не кожній нації можна вручити зброю для самозахисту. На його думку, історія знає чимало прикладів, коли країна отримувала найсучаснішу зброю, а потім через кілька місяців її знаходили або у противника, або перепроданою в інші держави.

"Ми сьогодні перемагаємо не через те, що у нас краща зброя, — говорить третій президент України. — Якщо в тебе немає духу боротьби, якщо в тебе ключової мотивації немає, як повернути цінність, територіальну єдність — яка тобі зброя потрібна?"

Політик переконаний, що нині, переживаючи справжній національний прорив, українці нарешті перетворилися із "квазинації" на націю справжню та могутню. У нас змінилися багато поглядів та підходів до купи речей.

"Ми по-іншому дивимося на мову, ми по-іншому дивимося на московську церкву, ми по-іншому дивимося на московську книжку, на московську газету, на московське слово, на московський театр, на те, що раніше було, – вважає Віктор Ющенко. – Тому загально я розумію, що ми навіть за ці 6 місяців війни дуже додали у всеукраїнському всеобучі, ми дуже додали у розумінні, хто ми такі, чому ми українці".

Зазначимо, що місяцем раніше із третім президентом спілкувався "Телеграф". Інтерв’ю вийшло дуже насиченим та цікавим.

У його рамках політик розповів, що вважає головною метою путіна у повномасштабній війні проти України. Він наголосив, що головна заковика навіть не в отриманні нових земель.

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