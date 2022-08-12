"Чекаємо на бойових бджіл": Ющенко вразив українців ідеєю передати мед на передову (фото)

Колишній політик вирішив підтримати наших захисників за допомогою натуральних солодощів

Третій президент України Віктор Ющенко, який нещодавно назвав справжню мету війни, розв’язаної путіним, повідомив про підготовку незвичайного проєкту для підтримки бойового духу українських військовослужбовців на фронті. Разом зі своїм другом, засновником агентства BrainTank Євгеном Миронюком, експолітик запускає виробництво медових стіків, які будуть спрямовані на передову.

Про це Ющенко особисто розповів на своїй Facebook-сторінці. Разом з деталями стартапу він показав також і упаковку ласощів, які вже дуже скоро радуватимуть наших захисників, які стримують натиск російських окупантів.

Третій президент підкреслив, що мед багато хто любить, а представлений ним продукт ще й носить дуже символічний характер. Це пов’язано із тим, що його збирали на батьківщині великих українських діячів.

"Шевченківський мед був зібраний у Моринцях (батьківщина Тараса Шевченка — ред.), Бандерівський — у рідному селі Степана Андрійовича — Старому Угрині", — поділився деталями Віктор Ющенко.

Так виглядатимуть солодкі "подарунки" від Ющенка для військових

За його словами, перша партія меду вже майже готова до відправлення на фронт. Це означає, що близько 25 000 стіків з натуральними солодощами найближчим часом піднімуть нашим воїнам настрій. Додамо, що одна така медова упаковка важить 19 грам. Нескладні математичні підрахунки демонструють, що на "пробу" ЗСУ отримають близько 475 кілограмів меду від третього президента України.

На своїй сторінці колишній політик також попросив своїх передплатників поділитися ідеями щодо того, які великі українці могли б стати натхненням для наступних партій солодощів. Але навіть без цього інтерактиву сама ідея Ющенка привернула увагу багатьох користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому путін може так ненавидіти Україну, на думку Віктора Ющенка. Третій очільник української держави переконаний, що керівнику Кремля не подобається величезна кількість людей, які всіляко намагаються віддалитися від рф.

Також ми писали про те, кого Ющенко звинувачує в тому, що росія перетворилася на зразок фашистської держави, незважаючи на розвиток 21 століття.